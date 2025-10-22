タレントのマツコ・デラックスさん（52）が22日、令和7年度北海道米『新米発表会』に登場。14日に結婚を発表したSUPER EIGHTの村上信五さん（43）を祝福しました。テレビ番組で村上さんと共演しているマツコさん。村上さんについて聞かれると「保証人になっておりますので。大変おめでたい」とコメント。さらっと保証人になったことを明かしたマツコさんは「長い付き合いになったよ。おっさんよ、あいつももう。だから信じられない