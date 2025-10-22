ライフネット生命保険株式会社は10月10日、がん経験者を対象とした「がんとお金に関するアンケート調査2025」の結果を公表しました。2017年、2020年に次いで3回目の調査となり、がん治療の現場において、治療の苦痛とは別に「お金の悩み」が深刻な問題となっている実態が改めて浮き彫りになりました。収入が減った人は約半数、平均20％減がん罹患により「自身の収入が減った」と回答した人は全体の53％で約半数となりました。罹患