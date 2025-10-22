10月20日に開催された「中国・アフリカ衛星リモートセンシング応用協力センター2025年会議ウィーク」の開幕式で、中国自然資源部（省）国際協力司の副司長・呉峻氏は、「中国・アフリカは運命を共にする共同体であり、中国・アフリカ協力は南南協力の模範であり、極めて重要な戦略的意義を持っている。中国はアフリカ諸国と手を携え、中国・アフリカ首脳の戦略的リーダーシップの下で、第8回中国・アフリカ協力フォーラム閣僚級会