◆ソフトバンク全体練習（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが25日からの阪神との日本シリーズに向けて、全体練習を再開した。小久保裕紀監督が取材に対応した。日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージは第6戦までもつれ込む大激戦を制し、2年連続の日本シリーズに駒を進めた。主戦格のリバン・モイネロは15日の第1戦に先発後、中4日で20日の第6戦にも先発し、7回（93球）1失点の好投でCSのMVP