福岡県警久留米署は22日、久留米市梅満町の公園で同日午後4時10分ごろ、男が小学生女児に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60歳くらいで身長170程度。灰色上衣、黒色ズボン、白色マスク着用。