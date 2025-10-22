ウクライナの首都・キーウや北東部・ハルキウの幼稚園などにロシア軍によるドローン400機などを使った攻撃があり、少なくとも6人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍が21日夜から22日にかけて、首都・キーウや南部・ザポリージャ州などに、およそ30発のミサイルとおよそ400機のドローンを使い、攻撃を行ったと発表しました。ゼレンスキー大統領は「攻撃の主な標的はエネルギー施設だが、多くの住宅にも被害が出