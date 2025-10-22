出場校のマネジャーらがくじを引いた組み合わせ抽選会＝横浜市内横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権（１１月２日から４日間・横浜スタジアム）の組み合わせ抽選会が２２日、横浜市内で行われ、神奈川リーグ１位の神奈川大は２日第３試合で首都リーグ１位と対戦することが決まった。神奈川、首都、東京新、千葉県、関甲新の５連盟から秋季リーグ上位２位までの計１０校が出場する。優勝校、準優勝校は明治神宮大会（