日本ラグビーフットボール協会は２２日、オーストラリア代表戦（２５日、国立競技場）を前に、都内でファンミーティングを開催した。日本代表は２０日まで約２週間の合宿を宮崎市内で敢行。エディー・ジョーンズヘッドコーチ（ＨＣ）は現在のチームの状態について「合宿で非常にいい準備ができた。チームがやろうとしてることをしっかりと守って、どう戦うかの理解ができている。次の試合が本当に楽しみだ」と手応えを口にした