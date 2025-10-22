ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢が、ファンへ向けてメッセージをつづった。先月８日に自身のインスタグラムなどで脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表した真矢。放射線治療などを行うことと共に「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します」と宣言していた。２２日、自身のインスタグラムで「少しず