ドル円１５１．８０近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤に向けて、ドル円は151.80近辺、ユーロドルは1.1585近辺で推移している。本日はこれまでのところ比較的小幅の値動きが続いている。ドル円は152円付近が重くなるも、151.50付近では下げ止まっている。ユーロドルは東京市場でやや買われたあと、ロンドン市場では売りに押される展開。ただ、足元では下げも一服してきている。このあと