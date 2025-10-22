世界最大級のミスコンテスト「ミス・ワールド」の日本大会が22日、ヒューリックホール東京で行われ、モデルで女優の川名祐衣（24）が日本代表に選ばれた。東京都出身で、現在は芸能事務所「オスカープロモーション」に所属している。憧れの女優には事務所の先輩である上戸彩（40）と武井咲（31）を挙げた。「強くて、かっこよくて、美しい女優になりたい。刑事物やヒロインの役もやってみたいです」と今後の展望を語った。世