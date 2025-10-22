アフリカのウガンダで22日、大型バス2台を含む車4台がからむ交通事故が発生し、地元警察によると46人が死亡しました。過去数年で最悪の事故とみられています。ロイター通信によりますと、事故はウガンダの首都カンパラと北部の都市を結ぶ最も交通量の多い幹線道路で起きました。対向車線を走っていた2台の大型バスが他の車を追い越そうとした際に正面衝突し、合わせて車4台がからむ事故になったということです。地元警察は、この事