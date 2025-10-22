広瀬建議員 衆議院大分2区選出の自民党・広瀬建議員が農林水産政務官に起用されることが発表されました。広瀬建議員は会社員を経て、2024年の衆院選では大分2区から無所属で出馬し初当選。その後、自民党に入党しました。