10月22日に沖縄サントリーアリーナで「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループBが行われ、琉球ゴールデンキングスがメラルコ・ボルツ（フィリピン）と対戦した。 点の取り合いとなった第1クォーターで4点のビハインドを背負ったものの、第2クォーター開始2分58秒からジャック・クーリー、アレックス・カ&#1