大会最終日まで計8試合を戦い、世界一になる。「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日)に出場するU-17日本代表が22日、千葉市内で直前合宿をスタートした。この日追加招集されたFW谷大地(鳥栖U-18)を含めた登録メンバー21名とトレーニングパートナーの4選手が参加。冷たい雨の中、フォーメーション練習や12分×2本のゲームなどを行った。U-17日本代表は8月末からフランス遠征を行ってリモージュ国際大会(フラ