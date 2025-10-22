¼¡²ó10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡£10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢²Î¾§³Ú¶Ê¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ªº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëMrs. GREEN APPLE¤¬¡Öwith MUSIC¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡ªº£Ç¯¤Î¿ô¡¹¤Î³èÆ°¤òMCÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤ÏBillboard JAPAN»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¼çÍ×ÉôÌç3´§¤òÃ£À®¤·¡¢¹ñÆâ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤á