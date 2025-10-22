¢£º´µ×´Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØPen¡ÙÉ½»æ¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥Ýー¥º¤Û¤«¡ØPen¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～② Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡¢10·î28ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØPen¡Ù12·î¹æ¡ãÁý´©¹æ¡ä¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ º´µ×´Ö¤Ï¡ØPen¡Ù¤Ç¹±Îã¤ÎÏÓ»þ·×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ì¥²¡×¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢É½