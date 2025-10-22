ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > フジテレビドラマ予算「1000万円ダウン」報道 “俳優離れ”危機も“… フジテレビ 女優・俳優 視聴率 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH フジテレビドラマ予算「1000万円ダウン」報道 “俳優離れ”危機も“面白い作品”が増える可能性 2025年10月22日 21時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと フジテレビのドラマ制作費をめぐる報道についてFLASHが取り上げた プライム帯の1時間枠を3000万円から2000万円近くに下げる方針だという この逆境により、「アイデア勝負の作品が増える」可能性も指摘されている 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 《独自》渡邊渚とNHKの間でトラブルか「担当ディレクターは休職」密着番組“お蔵入り”の理由とその裏側 2025年10月22日 17時0分 「わし、ボケナスのアホ全部殺すけえ」 通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺して8名殺傷「池袋通り魔事件」の一部始終 死刑は執行されないまま「26年」 2025年9月8日 6時11分 東京都立多摩総合医療センターで個人情報流出 「駅のトイレでUSB拾った」郵便で患者の個人情報が届く 病院で管理するUSBに紛失は確認できず 2025年10月22日 20時44分 高橋藍がインフルエンサーuka.と真剣交際の一方で…セクシー女優と“二股”していた《事務所は「プライベートに関しては本人に任せております」》 2025年10月22日 16時0分