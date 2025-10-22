あの大ヒット作が満を持して帰ってくるーー。10月21日、TBSは『VIVANT』続編の新キャスト26名を発表した。主演の堺雅人を筆頭に、阿部寛や二階堂ふみ、二宮和也など豪華俳優陣の続投にファンは喜びの声をあげている。「同作は2023年7月に放送されると、1話1億円という、民放ドラマでは破格の制作費と、モンゴルを中心とした海外ロケの壮大なスケールが視聴者を魅了しました。続編はシーズン1同様に、福澤克雄氏が原作・監督を務