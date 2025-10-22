1875年、アメリカ・ニューヨークで誕生したブローバは、時計の歴史に数々の革新を刻んできた。世界初の音叉式電子腕時計「アキュトロン」や、LEDデジタルウォッチ「コンピュートロン」など、時代をリードする発想で“アメリカの良心”と称されてきたブランドだ。そんなブローバが2025年に創業150周年を迎えた。節目の年に選んだのは、ブランドを代表する「マリンスター」。その日本限定モデルが11月6日に登場する。「マリンスター