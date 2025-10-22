ammoが2026年1月より、東名阪クアトロツアー＜REMEMBER NANAMEUE＞を開催することが発表となった。同時に会場限定CDのリリースも決定した。これは本日10月22日に開催されたツアー＜「777」〜7周年7会場7事件〜＞の兵庫公演にて発表となったもの。2025年をデジタルリリースで駆け抜けたammoにとって約1年半ぶりとなるフィジカルリリースは、原点に立ち返るような作品になるとのこと。収録曲などの詳細は後日発表される予定だ。クア