おいしくるメロンパンが2026年1月よりワンマンツアー＜おいしくるメロンパン bouquet tour - Re:birth blue -＞を開催することが発表となった。これはメジャーデビュー作『bouquet』を引っ提げて全国5会場を回るバンド初のZepp Tourに続いて行われるワンマンツアー第2弾にあたるもの。1月30日の川崎CLUB CITTA’公演を皮切りに、約5年ぶりとなる沖縄公演を含む全10公演の開催を予定している。チケットのファンクラブ「わだつみベー