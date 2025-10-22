Vaundyが、10月29日に「偉生人」をリリースすることが決定した。今年10曲目となる。本楽曲は2021年にNHK大河ドラマ『青天を衝け』のインスパイアードソングとして制作され、音源のリリースはされぬまま同ドラマのスペシャルムービー内のみで聴けた楽曲だ。本日よりApple Music/Spotifyでの配信予約がスタート。来年2026年2月からは男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアー＜Vaundy DOME TOUR 2026＞を開催するVau