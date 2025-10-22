フジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、新曲「旅にでる」のMVを公開した。本楽曲は、山内総一郎がソロとしてcutting edge移籍後初となるリリースとなり、過去を背負いながらも立ち止まらず、光射す未来へと歩み出す瞬間を描いた物語。夜を越え、巡りゆく日々を超え、その先に広がる希望を見据えたメロディアスなロックナンバー。MVは、ロックバンドからシンガーソングライターなど、多彩なMVの監督を務める映像作家・田