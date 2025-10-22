白髪ぼかしとしていま注目されているのが、繊細な筋感で自然な立体感を作る「大人ハイライト」。全体を明るく見せつつ、伸びても境目が目立ちにくいのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を自然になじませる上品ハイライトデザインをご紹介します。 レイヤーミディ × 極細ハイライト 暗めのブラウンをベースに、極細ハイライトを重ねたレイヤーミディ。柔らかな巻き髪ス