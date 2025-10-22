レジェンドクリエイターたちの「神ゲーつくろう」というYouTube動画から誕生した新作ゲームアプリ『アウトランカーズ』のリリース日が2025年11月6日（木）に決定した。対応プラットフォームはiOSとAndroidで、価格は基本プレイ無料（アプリ内課金あり）となっている。3人編成×3チームが入り混じる奪い合いアクションバトル！『アウトランカーズ』は、3人編成の3チームが入り混じって戦う、奪い合いアクションバトルゲーム。勝利条