神戸―江原前半、競り合う神戸・永戸（右）＝韓国・春川（共同）【春川（韓国）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は22日、韓国の春川で東地区の1次リーグ第3戦が行われ、神戸は江原（韓国）に3―4で敗れ、初黒星を喫した。ともに2勝1敗で勝ち点6。神戸は0―3の後半から出場した宮代が2点を奪うなどして追い付いたが、追加タイムに勝ち越しを許した。江原に敗れ、サポーターにあいさつする宮代