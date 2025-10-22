G大阪―ナムディン後半、チーム2点目のゴールを決め、喜ぶG大阪・ジェバリ＝パナスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は22日、1次リーグが行われ、F組のG大阪は大阪府吹田市のパナソニックスタジアム吹田でナムディン（ベトナム）を3―1で下して開幕3連勝とした。前半に美藤が先制ゴールを奪い、後半にジェバリが加点するなど優勢に試合を進めた。