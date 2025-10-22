木原官房長官は22日、高市内閣の副大臣・政務官人事で政治資金収支報告書に不記載のあった議員が7人起用された理由について、「全員参加」「全世代総力結集」という考えのもとで「適材適所の人事」を行ったと説明しました。高市総理は22日、副大臣、政務官の人事を固めました。このうち副大臣では、いずれも旧安倍派で、収支報告書への不記載があった▼根本幸典衆院議員、▼佐々木紀衆院議員、▼堀井巌参院議員、▼酒井庸行参院議