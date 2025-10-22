“新米価格”が過去最高値に。22日、横浜市にある「スーパーセルシオ和田町店」では千葉県産コシヒカリの新米が4699円（5キロ / 本体価格）で販売していました。【写真を見る】新大臣は“農水のスペシャリスト” 就任時に語ったコメの今後先月（9月25日）と比べると388円の値上がりです。その他、どの銘柄も200円以上の値上がりです。“新米価格”が過去最高値スーパーセルシオ和田町店 久保田浩二さん「なかなか今