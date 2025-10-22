10月21日発売の『週刊SPA! 10月28日号』の「推し撮」に、新沼希空が登場している。【写真】純白の美ボディ際立つビキニSHOTも公開新沼希空は、つばきファクトリーを卒業後、2025年6月からソロ活動を開始。グラビア活動の傍ら、Webラジオ『新沼希空のバイキソラーン』（WATCH BE）を放送中だ。今回は、アイドル卒業後、本格的にグラビアへ挑戦する新沼が美しいマーメイド風のグラビアを披露。ベールを脱いだ純白ボディに注目だ。