スターフライヤーは、特別デザイン機「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World JET」（エアバスA320型機、機体記号：JA25MC）を就航する。5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERのドームツアーにあわせてHYBE JAPANが展開する「TOMORROW X TOGETHER ＜ACT:TOMORROW＞ The Magic World」プロジェクトとコラボレーションした。メンバー5人をラッピングした機体で、全路線を運航する。運航期間は11月17日から202