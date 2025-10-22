「多頭飼育崩壊」という言葉を知っていますか？多頭飼育崩壊とは、犬や猫が繁殖を繰り返し増えていくことで飼い主だけでは世話ができなくなることです。ネコは生まれてからわずか半年で発情期が始まり、交尾をするとほぼ100パーセント妊娠、1回につき4〜5匹の子猫を生むという強い繁殖力をもっています。つがいのネコが年に3回出産し、半数がメスであった場合子猫たちがさらにつがいとなり、それを繰り返すことで1年後には78匹まで