アフリカサッカー連盟（CAF）は22日、2025年のアフリカ年間最優秀選手賞のノミネート10選手を発表した。最も優れたアフリカ出身の選手に贈られる賞。2024年はアタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンが初受賞していた。今回のノミネートには、過去2回受賞しているリヴァプールのエジプト代表FWモハメド・サラーや2023年の受賞者であるガラタサライのナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘン、2024ー25