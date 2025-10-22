札幌市は、ビジネスや観光の拠点として多くの人が訪れる北海道の中心都市です。歴史的建造物や北海道グルメを楽しめる観光スポットは、市内のどのエリアに多く集まっているのでしょうか。All About編集部は2025年9月11日〜12日にかけて、全国10〜60代の男女250人を対象に「札幌市10区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、「All About 北海道ガイド」の大谷修一さんに札幌市の