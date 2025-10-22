タレントのまつきりな（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。臨月を迎え、かけこみ美容vlogを公開した。「出産前美容vlog」と書き出し、“臨月妊婦のかけこみ美容”として縮毛矯正、眉カラー＆ラッシュリフト、ヘアカラーをしたことを伝えた。「先生の許可がおりて体調の良い時に！お店にも配慮いただいて助かりました（※無理ない範囲かつ、仰向けがしんどくないタイプだったので行けてよかった）」と配慮してもらった