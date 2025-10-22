脳腫瘍と診断されたことを公表している、ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが、自身のインスタグラムを更新。自身の現況について綴りました。【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢 】 「少しずつ元気になってるよ！みんなのお手紙、SNSでのメッセージ…本当に嬉しいです涙腺崩壊だよ」９月に脳腫瘍を公表真矢さんは「少しずつ元気になってるよ！」と、投稿。続けて「みんなのお手紙、SNSでのメッセージ…本当に嬉し