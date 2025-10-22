10月に入って朝晩が少し冷え込むようになりました。街中でも長袖や羽織ものを身につけている方を見かけるようになり、ようやく秋の到来といっていいのではないでしょうか。そして、この時期になると、そろそろ始めたいのが「夏服の衣替え」です。夏の間お世話になったTシャツやサンダル、薄手のワンピースなどをしっかりお手入れして、また来年まで気持ちよく休ませてあげる。衣替えは単なる衣類の移動ではなく、大切な洋服を長く