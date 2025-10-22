２２日午後２時半頃、盛岡市下米内の寺並児童公園で「公園の木にクマが登っている」と、通行人から１１０番があった。盛岡東署員や市職員、猟友会員らが駆けつけ、木の上の親子とみられるクマ２頭を発見。同日夕、親グマとみられる１頭は山の方向へ逃げたが、子グマとみられる１頭は午後７時現在、木に登ったり降りたりを繰り返しているという。現場はＪＲ盛岡駅から北東に約４キロの住宅街。同署などは公園周辺の道路を通行規