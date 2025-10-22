高市政権の誕生から一夜明けた２２日、新閣僚たちが初めての記者会見に臨んだ。小泉前農相から「鈴木大臣らしく」と激励を受けた鈴木農相は早速、独自色を打ち出した。コメどころの山形県選出で元農水官僚でもあり、コメを巡る政策については「生産現場と一緒に、先が見通せる状況を作りたい」と述べた。会見では「需要に応じた生産」と繰り返し、値崩れを懸念する農家に寄り添う姿勢を見せた。米価の高止まりが続く中で、小