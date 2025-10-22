今、空前の怪談ブームが到来中！動画やラジオで怖〜い話を楽しむ女のコが増えていることを知っていますか？いろんな人のエピソードを聞いて、“推し怪談師”を作る人も少なくないんだとか。そんななか、話題の縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」も、オリジナル番組『たっくーの禁断怪談』の新エピソード「人気怪談師 大集合SP」を公開！番組のMCである登録者数295万人を誇るYouTubeチャンネル「たっくーTVれいでぃお」のたっく