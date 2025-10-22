ドイツでは48VのMHEVモデルも追加予定メルセデス・ベンツ日本は、「ジャパンモビリティショー2025」での出展概要を発表しました。ブランド初のAMG製EVコンセプトや、新型「GLC」などと並び、日本初披露されるのがコンパクト4ドアクーペ新型「CLA」です。メルセデスの新たな時代の到来を告げる1台として、その内容に注目が集まります。JMS2025で日本初披露されるメルセデス・ベンツのコンパクト4ドアクーペ新型「CLA」【画像】