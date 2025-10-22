ラグビー日本代表が２２日、都内で１２人の小学生を含むファン交流イベントに出席した。Ｗ杯４大会連続出場のＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が日本代表としての今後のキャリアについて語る場面があった。今月７日に３７歳の誕生日を迎えたリーチ。日本代表を支えるベテランだが、イベント後半の子供たちからの質問コーナーでは、男子児童から「いつまで日本代表をやりますか？」とストレートに質問を受けた。会場内がざわつ