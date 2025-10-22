ベイクルーズが展開する「JOURNAL STANDARD relume」と「THE STAND」から、NEW ERA®との特別コラボレーションモデルが登場♡英国の伝統的な高級生地メーカーの素材を採用し、冬スタイルにぴったりなキャップとキーホルダーを展開します。STANDではカラフルなMLB/NBAキャップ、relumeではクラシックなツイードキャップとキーホルダーをラインナップ。 THE STAND