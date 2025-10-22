高齢になった親が施設にいる。そんな家庭もあるかもしれません。自宅で介護するよりはるかに負担は少ないでしょうが、先方とのやり取りなど何かしら手間がかかることはあるものです。施設に入所している義母。新しい下着の用意を頼まれたけれど義母さんが入所する施設の介護士から、「新しい下着を用意してください」と頼まれた。そんな投稿がママスタコミュニティにありました。『義母の下着がボロボロだそうで「新しい物を持って