ammoが、東名阪クアトロツアー『REMEMBER NANAMEUE』を2026年1月より開催。あわせて、会場限定CD『I See Tell-EP』をリリースする。 （関連：【画像】ammo、東名阪クアトロツアーフライヤー＆会場限定CDジャケット） 本情報は、本日10月22日に開催されたツアー『「777」7周年7会場7事件』の兵庫公演にて発表されたもの。会場限定CDは、2025年をデジタルリリースで駆け抜けたammoにとっ