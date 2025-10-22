クライミングの新たな国際大会「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が23日、いいづかスポーツ・リゾート「ザ・リトリート」（福岡県飯塚市）で開幕する。スポーツクライミングの国別対抗戦とパラクライミングを国内で初めて同時開催。そそり立つ壁に挑むトップクライマーの身体能力や技術を堪能できる。26日まで。国際スポーツクライミング連盟が、競技の認知度向上や、五輪種目への追加を目指し新設した大会だ。