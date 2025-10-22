第一生命ホールディングスは、専務執行役員で、子会社のベネフィット・ワンの社長を務めていた白石徳生氏について、ベネフィット・ワン社員に対するハラスメント行為があったと認定されたことを受けて、22日付で辞任したと発表しました。ベネフィット・ワンでは、ことし7月に社員から社内の懇親会で白石氏からハラスメント行為を受けたとの相談が寄せられ、社内調査と外部の独立した弁護士による調査を行った結果、ハラスメント行