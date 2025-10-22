スカウト会議を終え、報道陣の取材に応じる横浜ＤｅＮＡの相川監督（左）と長谷川編成部長＝横浜スタジアム横浜ＤｅＮＡはドラフト会議前日の２２日、横浜市内でスカウト会議を開き、１位指名候補について選択肢を絞った。長谷川竜也編成部長は「当日（２３日）集まり、そこで最後決められたら」と、例年通り指名候補は明かさず、直前まで熟考する考えを示した。来季以降、中長期的に優勝争いを戦うため、全ポジションでの補強