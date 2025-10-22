【その他の画像・動画等を元記事で観る】「鳥の詩」でデビューし、歌手活動25周年を迎えたLiaが、デビュー25周年を記念して、実に17年ぶりとなる待望のオリジナルアルバム『SAGARIBANA（サガリバナ）』のリリースが決定した。アニメ『AIR』の主題歌「鳥の詩」でデビューして以来、その透明感と力強さを併せ持つ唯一無二の歌声で、世界各国のアニメファンを魅了してきた。『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』『Angel Beats!』『Charlotte』